Binlerce “Alperen” depremzedelerin yardımına koştu





Yaralar tamamen sarılıp, bölgedeki yaşam normale dönene kadar var gücümüzle sahada olmaya devam edeceğiz. Alperen Ocakları dün olduğu gibi bugün de devletinin ve milletinin yanında olmuş ve daima yanında olmaya devam edecektir. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. İnşallah milletimizle omuz omuza vererek bu günleri hep birlikte atlatacağız."

Işıltılı gözleriyle dünyanın umudu oldu! Depremden mucize kurtuluş herkesi şaşkına çevirdi! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi

SON DAKİKA! Antakya'da büyük mucize: Depremin 167. saatinde enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi...