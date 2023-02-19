Provokatif paylaşım yapan 24 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, akabinde Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından sosyal medya platformlarında vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 775 hesap yöneticisinin tespitinin yapılarak ilgili birimlere gönderildiğini, 441 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığını, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 129 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 24'ünün tutuklandığı açıkladı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre; depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulan 76 adet oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlandı, resmî kurumların adını kullanarak vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlandı.