İhsan Ayanoğlu SABAH'a konuştu: Bir oğlu şehit bir oğlu gazi

Ailesinin en büyük çocuğu Onur Ensar Ayanoğlu, 27 yaşındaydı. Evlilik hazırlıkları yapıyordu. 15 Temmuz gecesi kardeşi Oğuz Ayanoğlu ile birlikte önce Kısıklı'ya ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden Onur Ensar Ayanoğlu, yaralılara yardım ederken boynundan ve göğsünden iki kurşunla şehit düştü. Kardeşi Oğuz da bacağından vuruldu, gazi oldu. Şehidin ismi Üsküdar Kısıklı'daki bir camiye ve İzmir Torbalı'daki bir okula verildi. Şehit babası İhsan Ayanoğlu SABAH'a konuştu:
TRT'deki bildiriyi gördüm. "Eyvah, ülke 150 yıl geri gitti" dedim. Rahmetli oğlum Onur Ensar arayıp, "Şarj aletini getirir misin?" dedi. Eşimi de alıp çıktım. Cumhurbaşkanımız'ın evinin önünde şarj aletini oğluma verdim. Bana, annesine sarıldı ve kalabalığın arasına karıştı. Onların 100 metre gerisindeydim. Yoğun bir ateş başladı. Yere yattık.
Bizi üçlü çapraz ateşe aldılar. Ateş kesildikten sonra şehit oğlumu aradım. Telefonu açan "Onur vuruldu" dedi. Oğuz da telefonuna cevap vermedi. Aynı anda ikisi de vurulmuş. Hastanede bir çocuk, "Amca bu tişörtü sana vereceğim. Üzerindeki kan oğlunun, onu kaybettik" dedi. Onur'un vefatını Oğuz'a 5 gün söylemedik.
15 Temmuz gecesinin komutanı Ömer Halisdemir'di. Askerleri de bizim çocuklarımızdı. Şehit ve gaziler o gün Allah tarafından seçilmiş kişilerdi. 15 Temmuz'da bu ülkeye hakkımız geçmişse bu günün anlam ve önemini bilenlere hakkımız anasının ak sütü gibi helal olsun.
Ama bu olaya kontrollü darbe diyenlere, yaşananları itibarsızlaştıranlara asla hakkımı helal etmiyorum. Bu ülkeye ihanet edenler çocuklarım olsa affetmem. 15 Temmuz'da Onur Ensar Ayanoğlu benim evladımdı, 16 Temmuz'da milletin evladı oldu.
AĞABEYİMİN MEZARINA İKİ AY SONRA GİDEBİLDİM
15 Temmuz'da gazi olan Oğuz Ayanoğlu ise şunları söyledi: Köprüde buluştuk. Bir adam ellerini havaya kaldırarak tek başına askerlerin üstüne doğru yürümeye başladı. Adamın 18 yaşlarındaki kızı perişan oldu.
"Baba gitme" diye bağırıyordu. Adamı bir anda vurdular. Sırtüstü yere düştü. Ağabeyim kıza "Sen dur biz babanı alacağız" dedi. Tam adamı alacağız, ateşe başladılar. Savaşın bile bir kuralı var. Bu hainler, düşmandan beter. Dizlerimin üstüne düştüm. Ağabeyimi de boynuna yakın yerden vurmuşlardı. Kendimi kaybettim.
Beşinci yılında 15 Temmuz
“Biz 81’iz”, Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nde
15 Temmuz ve milletin teyakkuzu
Ağabeyimin mezarına iki ay sonra gidebildim. Arkadaş gibiydik. Ağabeyimin yokluğunu çok zor kabullendik. Hayat dolu, neşe dolu bir insandı. Tek tesellimiz, ağabeyimin şehadet mertebesine ulaşmasıdır. 15 Temmuz'un unutulmamasını istiyoruz.