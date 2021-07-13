İhsan Ayanoğlu SABAH'a konuştu: Bir oğlu şehit bir oğlu gazi

Ailesinin en büyük çocuğu Onur Ensar Ayanoğlu, 27 yaşındaydı. Evlilik hazırlıkları yapıyordu. 15 Temmuz gecesi kardeşi Oğuz Ayanoğlu ile birlikte önce Kısıklı'ya ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden Onur Ensar Ayanoğlu, yaralılara yardım ederken boynundan ve göğsünden iki kurşunla şehit düştü. Kardeşi Oğuz da bacağından vuruldu, gazi oldu. Şehidin ismi Üsküdar Kısıklı'daki bir camiye ve İzmir Torbalı'daki bir okula verildi. Şehit babası İhsan Ayanoğlu SABAH'a konuştu: