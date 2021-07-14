Video Haber Şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun babası oğlunun odasını SABAH’a açtı “Rabbim birini aldı, birini bağışladı”

Şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun babası oğlunun odasını SABAH’a açtı “Rabbim birini aldı, birini bağışladı”

Şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun babası oğlunun odasını SABAH’a açtı “Rabbim birini aldı, birini bağışladı”
14.07.2021 | 09:13

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Onur Ensar Ayanoğlu, 27 yaşındaydı. Ailenin en büyük çocuğu olan Ayanoğlu, evlilik hazırlıkları yapıyordu. 15 Temmuz gecesi kardeşi Gazi Oğuz Ayanoğlu ile birlikte önce Kısıklı’ya ardından Şehitler Köprüsü’ne giden Onur Ensar Ayanoğlu, üstü başı kan içinde, darbeciler tarafından vurularak yaralanan vatandaşlara yardım ediyordu. Ağabeyinin yanına giden ve onu kanlar içinde gören Oğuz Ayanoğlu ise ağabeyine yardım etmeye başladı. Babası vurulan bir kızın feryatları üzerine yerde yatan adamı kurtarmaya giden Ayanoğlu, boynundan ve göğsünden yediği iki kurşunla şehit düştü. Kardeşi Oğuz’da o esnada bacağından vuruldu. Baba İhsan Ayanoğlu, şehit oğlunun hatırlarının bulunduğu odayı SABAH’a açtı. Hem şehit hem de gazi babası olan Ayanoğlu, “Rabbim birini aldı, birini bağışladı” dedi.

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