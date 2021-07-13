15 Temmuz şehidi Onur Ensar Ayanoğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı
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Ailesinin en büyük çocuğu Onur Ensar Ayanoğlu, 27 yaşındaydı. Evlilik hazırlıkları yapıyordu. 15 Temmuz gecesi kardeşi Oğuz Ayanoğlu ile birlikte önce Kısıklı'ya ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden Onur Ensar Ayanoğlu, yaralılara yardım ederken boynundan ve göğsünden iki kurşunla şehit düştü. Kardeşi Oğuz da bacağından vuruldu, gazi oldu. Şehit Onur Ensar Ayanoğlu'nun vurulmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.