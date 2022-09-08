SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Hırvatistan’da...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ile başladığı Balkanlar programını Sırbistan ziyareti ile sürdürdü. Erdoğan, iki ülke ile birçok anlaşma imzaladı, kritik görüşmeler ve açıklamalar yaptı.
MASADA İKİLİ MESELELER, BÖLGESEL KONULAR VE YAPILACAK ANLAŞMALAR VAR
Başkan Erdoğan, Balkanlar porgramına bugün de Hırvatistan ziyareti ile devam ediyor. Erdoğan'ı, Hırvat mevkidaşı Milanoviç resmi törenle karşıladı. Erdoğan ile Milanoviç ikili, bölgesel ve küresel konuları ele alacak. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için de anlaşmalar imzalanması bekleniyor.