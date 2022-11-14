İYİ Partili Aytun Çıray’dan akılalmaz iftira! Kırpılmış görüntü üzerinden kirli algı operasyonu

"HASTANEYE 2 POLİS GÖTÜRÜYOR" YALANI

Çıray paylaşımında "Bu kadar tehlikeli bir teröristi adli muayene için kalabalık bir hastaneye 2 polis götürüyor. Sonra da sadece bir kadın polis, suçluyu sokaktan yaya olarak uzun bir mesafe katederek karakola götürüyor. Kaçırılsa vicdan azabı duymayacak mısınız?" ifadelerini kullandı.

Görüntülerin kesilmemiş halinde ise teröristin çok sayıda polis ekibi tarafından hastaneye getirildiği ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

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