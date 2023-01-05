Son dakika | Krizlerin ve kavgaların gölgesinde 9.5 saatlik toplantı: 6’lı masada yine aday yok!

Son dakika haberi... CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 10'uncu toplantısı sona erdi.
Bugüne kadar 9 kez toplanan ancak hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı adayını konuşmayan 6'lı masa, bugün 10. toplantısını Gelecek Partisi ev sahipliğinde yaptı. Altılı masanın, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan ikinci tur kapsamındaki 10'uncu toplantısı 9,5 saat sürdü.
'ADAY İSTİŞARELERİNE BAŞLIYORUZ'
Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada ilk kez ortak aday vurgusu yapılırken, Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin de başlatılması kararı alındığı ifade edildi. 6'lı masa 30 Ocak tarihinde de Yol Haritasını ve Ortak Politikalar Metnini açıklayacaklarını belirtti.
KRİZLERİN GÖLGESİNDE 10. TOPLANTI
Toplantı öncesi partiler arasında farklı krizler ve gerginlikler yaşanmış ve kamuoyunda sıkça tartışılmıştı. Toplantıdaki kararlar bu krizlerin ve gerginliklerin gölgesinde alındı.
ADAYLIK SAVAŞLARI!
Bilindiği üzere; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalar ve verdiği mesajlar ile adaylığını masaya dayatırken, İYİ Parti'nin ise Kılıçdaroğlu'na karşı çıktığı biliniyor. Kılıçdaroğlu ise, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu aday yapma hamlelerini 'belediye başkanları görevine devam edecek' diyerek boşa çıkarıyor.
Son olarak; Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan vazgeçmesi halinde Ali Babacan'ı aday olarak önereceği kulisi çokca konuşulurken, Babacan'ın bu yöndeki soruya verdiği 'olumlu' yanıt ise dikkat çekmişti.