Son dakika | Krizlerin ve kavgaların gölgesinde 9.5 saatlik toplantı: 6’lı masada yine aday yok!

'ADAY İSTİŞARELERİNE BAŞLIYORUZ'

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada ilk kez ortak aday vurgusu yapılırken, Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin de başlatılması kararı alındığı ifade edildi. 6'lı masa 30 Ocak tarihinde de Yol Haritasını ve Ortak Politikalar Metnini açıklayacaklarını belirtti.

KRİZLERİN GÖLGESİNDE 10. TOPLANTI

Toplantı öncesi partiler arasında farklı krizler ve gerginlikler yaşanmış ve kamuoyunda sıkça tartışılmıştı. Toplantıdaki kararlar bu krizlerin ve gerginliklerin gölgesinde alındı.