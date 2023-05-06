HDP’li vekilden tepki çeken sözler! Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen vatandaşları ’ahmak’ olarak nitelendirdi

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI:

Bitlis milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın küstah sözlerine sosyal medyadan da tepki yağdı.



İşte o tepkilerden bazıları;

*Milleti ahmak yerine koyan bu zihniyete halkımız sandıkta gereken cevap verecektir inşAllah

*Bitlis evliyalar diyarıdır, ahmaklar diyarı değil.

*Kişi, kendinden bilir işi.

*Yine aynaya bakmış konuşmuş. Ahmaklar herkesi kendi gibi bilirler… #Bitlis halkı kendilerine ahmak diyen orijinal ahmaklara had bildirmeli…

*Bu, daha adam olamamış; vekil olsa ne yazar olmasa ne yazar?

*Oy alma uğruna Bitlis halkını düşürdükleri duruma bakın. Oy uğruna bir halka hakaret edenden daha aptal, daha ahmak kim olabilir.