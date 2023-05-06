HDP'li vekilin sözleri tepki çekti: "Bitlis'te ahmak oranımız her geçen gün daha azalıyor" | Video
HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı HDP'nin organize ettiği mitingde kullandığı sözler büyük tepki topladı. Gaydalı, kendileri gibi düşünmeyen, HDP'ye ve 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşları "ahmak" olarak nitelendirdi. Gaydalı, "Allah'a şükür Bitlis'te ahmak oranımız her geçen gün daha azalıyor." ifadelerine yer verdi.
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