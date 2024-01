Hamza Dağ: İzmir’in dağlarında sokaklarında çiçek açtırmaya var mısınız?

ÇÜNKÜ BİZ İZMİRİZ, BAŞARABİLİRİZ

Dağ, sözlerine, 'Çünkü biz İzmiriz başarabiliriz' sloganıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e olan hassasiyetini en iyi bilenlerden birisinin kendisi olduğuna dikkat çeken Dağ, "Kendisine ne zaman İzmir'imiz ile ilgili bir hususu aktarsak her daim "Ne gerekiyorsa yapalım" demiştir. İşte İzmir ile ilgili vaatlerimizde, projelerimizde, hayallerimizde bize güç veren, cesaret aşılayan, Cumhurbaşkanımızın İzmir'e olan bu muhabbeti ve sevgisidir. Bizler, 1 Nisan'dan sonra atacağımız her güzel adımda arkamızda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın olduğunu bileceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin belediyecilikteki tecrübesi, şehirlerimizi daha yaşanabilir kılma konusundaki kararlılığınız, hepimiz için bir ilham kaynağıdır. Bu kararlıktan ilham alarak; İzmirimizi günün her saatinde, yılın her mevsiminde yaşayan bir şehir haline getireceğiz" diye konuştu.

İZMİRİMİZDE ALGI SİYASETİ DEĞİL HİZMET SİYASETİ YAPACAĞIZ

İzmir'de algı siyaseti değil hizmet siyaseti yapacaklarının sözünü veren Dağ, İzmir'imizde hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, sevgi diliyle konuşacağız, şirin şehrimizin her köşesine muhabbet tohumları ekeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız birazdan 30 ilçemizin Belediye Başkan adaylarını açıklayacak. Bu adaylarımızın her biri ilçelerinin emini olmak için gece gündüz mücadele edecek. İlçelerimiz güzelliklerine güzellik katacak. Ve İzmir'imiz derin bir nefes alacak. "İzmir yeter bu çile bitsin" diyor. Ben de diyorum ki, biz bu çileyi bitirmek için sizlerin desteğine talibiz. Şimdi İzmirli hemşehrilerim sizlere soruyorum? Çilenin bitmesi için var mısınız? İzmir'in dağlarında, sokaklarında, çiçekler açtırmaya var mısınız? İzmir'i gerçek belediyecilik ile tanıştırmaya var mısınız? İzmir'de tarih yazmaya hazır mısınız? Allah'ın izniyle biz de hazırız. Biz İzmir'e sevdalandık. Biz İzmir'e bağlandık. Artık ayrı gayrı olmaz diyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla" dedi.

