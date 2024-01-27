Hamza Dağ: İzmir’in dağlarında sokaklarında çiçek açtırmaya var mısınız?

AK Parti'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adayları belli oluyor. Halkapınar Spor Salonu'nda konuşan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "Güzel İzmir'in güzel insanları, hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle, selamlıyorum" diyerek sözlerine başladı. Dağ, "12 yıl milletvekilliğini yaptığım, her bir köşesinde izler bıraktığım, Güzeller güzeli İzmir'imizin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak huzurlarınızda olmaktan, büyük bir onur ve heyecan duyduğumu ifade etmek isterim. Belediyecilik denildiğinde herkesin aklına ilk olarak AK Parti gelmekte. AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki yüksek başarısının sırrı, sizlerin ortaya koyduğu ve uyguladığı belediyecilik modeliyle mümkün oldu. Bugün bu belediyecilik modeli bir kar topu misali büyüyerek gönül coğrafyalarına sığmayan bir noktaya geldi" dedi.
İZMİR'İN SOKAKLARINI ADIM ADIM DOLAŞIYORUZ
Bir haftadır İzmir'in sokaklarını, caddelerini adım adım dolaştıklarını söyleyen Hamza Dağ, "İlk andan itibaren bizlere samimiyetle yaklaşan, sevgiyle kucaklayan, desteklerini esirgemeyen sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, kanaat önderlerimize, esnaflarımıza, hasılı kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle tüm İzmirli hemşerilerimize teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ziyaretlerimizde bir kez daha anladım ki; güzeller güzeli İzmir'e hizmet yolculuğunda bir değil bin ömür feda edilir" şeklinde konuştu.
TEK DERDİMİZ İZMİR
Dağ, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Bizim tek derdimiz İzmir'dir. İzmir'imizi hak ettiği hizmetlere kavuşturmaktır. Her alanda potansiyelini ortaya çıkarmaktır. İzmir markasını yeniden zirveye taşımaktır. Bizim derdimiz İzmir'i sadece Ege'nin değil dünyanın incisi yapmaktır. 31 Mart'a kadar derdimizi, hayallerimizi, tasavvurumuzu İzmirli hemşerilerimize gece gündüz anlatacağız. İzmir'imizin kalbine, hemşerilerimizin gönlüne dokunacağız. Şehrimize hizmet için çalmadık kapı bırakmayacağız. İstiklalimizin meşalesini yakan, Çaka ve Umur Bey'lerin rüyası, Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetlisi, Zübeyde Hanım'ın şehri, İzmir'imizde yeni bir hikaye yazmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz."
İZMİRLİ HEMŞEHRİLERİM DAHA YAŞANABİLİR BİR ŞEHİR İSTİYOR
Dağ, "Çünkü 1 Nisan sabahından itibaren benim İzmirli hemşerilerim başka bir güne merhaba demek istiyor. Trafik çilesi bitmiş, alt yapı ve üst yapı meseleleri hallolmuş, Ege'den Akdeniz'e uzanan sahada, sahil turizminin kalbi, deniz ticaretinin merkezi olmuş, gerçek bir belediyecilik anlayışıyla daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir istiyor. İnşallah, 31 Mart'tan sonra bunu el birliğiyle mümkün kılacağız" dedi.
ÇÜNKÜ BİZ İZMİRİZ, BAŞARABİLİRİZ
Dağ, sözlerine, 'Çünkü biz İzmiriz başarabiliriz' sloganıyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e olan hassasiyetini en iyi bilenlerden birisinin kendisi olduğuna dikkat çeken Dağ, "Kendisine ne zaman İzmir'imiz ile ilgili bir hususu aktarsak her daim "Ne gerekiyorsa yapalım" demiştir. İşte İzmir ile ilgili vaatlerimizde, projelerimizde, hayallerimizde bize güç veren, cesaret aşılayan, Cumhurbaşkanımızın İzmir'e olan bu muhabbeti ve sevgisidir. Bizler, 1 Nisan'dan sonra atacağımız her güzel adımda arkamızda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın olduğunu bileceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin belediyecilikteki tecrübesi, şehirlerimizi daha yaşanabilir kılma konusundaki kararlılığınız, hepimiz için bir ilham kaynağıdır. Bu kararlıktan ilham alarak; İzmirimizi günün her saatinde, yılın her mevsiminde yaşayan bir şehir haline getireceğiz" diye konuştu.
İZMİRİMİZDE ALGI SİYASETİ DEĞİL HİZMET SİYASETİ YAPACAĞIZ
İzmir'de algı siyaseti değil hizmet siyaseti yapacaklarının sözünü veren Dağ, İzmir'imizde hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, sevgi diliyle konuşacağız, şirin şehrimizin her köşesine muhabbet tohumları ekeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız birazdan 30 ilçemizin Belediye Başkan adaylarını açıklayacak. Bu adaylarımızın her biri ilçelerinin emini olmak için gece gündüz mücadele edecek. İlçelerimiz güzelliklerine güzellik katacak. Ve İzmir'imiz derin bir nefes alacak. "İzmir yeter bu çile bitsin" diyor. Ben de diyorum ki, biz bu çileyi bitirmek için sizlerin desteğine talibiz. Şimdi İzmirli hemşehrilerim sizlere soruyorum? Çilenin bitmesi için var mısınız? İzmir'in dağlarında, sokaklarında, çiçekler açtırmaya var mısınız? İzmir'i gerçek belediyecilik ile tanıştırmaya var mısınız? İzmir'de tarih yazmaya hazır mısınız? Allah'ın izniyle biz de hazırız. Biz İzmir'e sevdalandık. Biz İzmir'e bağlandık. Artık ayrı gayrı olmaz diyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla" dedi.Başkan Erdoğan açıklıyor: İşte AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları…