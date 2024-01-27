Hamza Dağ: "İzmir’in dağlarında, sokaklarında çiçek açtırmaya var mısınız?" | Video
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, “İzmir yeter bu çile bitsin” diyor. Ben de diyorum ki, biz bu çileyi bitirmek için sizlerin desteğine talibiz. Şimdi İzmirli hemşehrilerim sizlere soruyorum? Çilenin bitmesi için var mısınız? İzmir’in dağlarında, sokaklarında, çiçekler açtırmaya var mısınız? İzmir’i gerçek belediyecilik ile tanıştırmaya var mısınız? Allah’ın izniyle biz de hazırız” dedi.
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