Murat Kurum duyurdu: Trafik çilesine karşı ilk hamleyi Pendik’te atacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Pendik'te sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Bakanlığı döneminde Pendik için yapılanları hatırlattı, planlarını anlattı, şöyle devam etti: "Biliyorsunuz, Bakanlığım döneminde Pendik'te iki muhteşem yeşil alan projesi yaptık. Millet bahçelerimizi buraya geldik, söz verdik, ve Pendik'in en güzel yerinde, yürüme mesafesinde o yeşil alanları Pendik'in gençliğine, kadınlarına armağan ettik. Allah bize güç-kuvvet verdi, birçok mahallemizde, kıymetli başkanımla birlikte, yıllardır milletimizin beklediği kentsel dönüşüm projelerini başlattık.
20 bin yuvamızın dönüşümü için kapsamlı bir şekilde vatandaşımızla el ele vererek kentsel dönüşümü Pendik'in her mahallesinde başlatmak için gerekli her türlü iradeyi sizlerle birlikte ortaya koyduk. Vatandaşımız yıllardır çektiği mülkiyet sorununu yine kıymetli başkanımla beraber el ele verdik ve süratle çözdük. Her şartta belediyemizin, Pendik'imizin yanında durduk. Biz yine önümüzdeki 5 yılda her zaman, Pendik'imizle, sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte 50 yıl boyunca konuşacağımız çok güzel, çok özel, Pendik için artık çile olmuş, sorun olmuş, problem olmuş sorunları bir bir, inşallah aşacağız." dedi.
"TRAFİK ÇİLESİNE KARŞI İLK HAMLEYİ PENDİK'TE ATACAĞIZ"
Murat Kurum, Pendik'e Fuar Alanı müjdesi de verdi: "Pendik'te TEM ve E5 yanyol düzenlemelerini, Pendik meydan kent kavşağını süratle yapacağız. Trafik çilesine karşı ilk hamleyi Pendik'te böyle atmış olacağız. Bir taraftan Sultanbeyli-Kurtköy, Pendik-Sabiha Gökçen ve oradan Tuzla hattını, diğer taraftan da Sabiha Gökçen-Kurtköy metro hatlarına süratle başlayacağız ve yine orada Tuzla-Samandıra arasında ihtiyaç duyduğumuz raylı sistem hattı da inşallah 1 Nisan itibarı ile başlayacağımız öncelikli işlerimiz arasında. Diğer taraftan Belediye Binası önü ve oradan Süreyyapaşa-Aydınlı Yolu Caddesi arasında bir battı-çıktı uygulamasını tamamlarken, yine Başkanım da bahsetti, Hızlı Tren İstasyonu'ndaki otoparkımızı da inşallah hızlı bir şekilde Pendik'e kazandırıyor olacağız.
Pendik'imizin yıllardır bekleyen bir Fuar Alanı projesi var. Bunu da Ticaret Odamız ile birlikte, Pendik Belediyemiz'e ihtiyaç çerçevesinde inşallah Pendik'imize kazandıracak adımlarımızı atıyor olacağız." diye belirtti.
"CHP'Lİ İBB YÖNETİMİ PENDİK'İ YOK SAYDI"
CHP'li İBB Yönetiminin AK Partili Pendik İlçe Belediyesi'ni yalnız bıraktığını belirten Murat Kurum, buna rağmen, Pendik Belediyesi'nin, İBB'nin yüzde birini denk gelen bütçesiyle, İBB'den çok daha vizyoner projelere imza attığını vurguladı: "Pendik'imiz CHP'li İBB Yönetimi tarafından yalnız bırakılmasına rağmen, şöyle geriye dönüp baktığınızda, Pendik'te Büyükşehir Belediyesi'nin Pendik'in geleceği adına yaptığı tek bir yatırımdan bahsedemezsiniz. Gelmediler. Görmezden geldiler. Pendik'i yok saydılar. Ama biz ne yaptık? Ahmet Başkanım'la el ele verdik, gece gündüz çalışarak bu ilçenin Büyükşehir'den, yüz kat daha düşük bütçesiyle, inanın, onlardan daha vizyoner, Pendik'in geleceği adına işlere, projelere imza attık. Burada Büyükşehir'in yaptığı işler, emin olun, Pendik Belediyemiz'le bile yarışamaz. Buradaki kıyası görmeniz adına anlatıyorum; bizim bir tane ilçe belediyemiz bile bugün İBB'nin yaptığı hizmetlerden daha fazlasını yapabiliyor." dedi.
"1 NİSAN'DA, BAMBAŞKA BİR İSTANBUL"
Mevcut İBB Yönetiminin İstanbul'u ihmal ettiğini belirten Kurum, 1 Nisan'da, bambaşka bir İstanbul vadetti: "İstanbul'un her yerinin sevgisizlikten ve sadakatsizlikten dökülmeye başladığını söyleyen Kurum, "Karşımızda her yeri sevgisizlikten, sadakatsizlikten dolayı dökülmeye başlayan kocaman bir şehir var. Fetret döneminden kurtulmayı bekleyen, yeniden yükselişi arzulayan bir İstanbul var.
Hak ettiği eserleri arayan aziz İstanbul halkı var. Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız. Çocuklarımızı, kadınlarımızı, yaşlılarımızı mutlu etmek için çalışacağız. Şöyle başımızı yastığa koyduğumuzda, ellerimizi ensemizde birleştirdiğimizde, tavana baktığımızda; Pendik'in yarınlarını hayal edeceğiz. Uyku tutmayacak, geceler gündüzlerle birleşecek. Ama göreceksiniz; biz çalışıp çabalayıp; bu milleti, güzel İstanbul'a yeniden kavuşturacağız." diyerek sözlerini tamamladı.