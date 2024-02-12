Murat Kurum duyurdu: Trafik çilesine karşı ilk hamleyi Pendik’te atacağız

Pendik'imizin yıllardır bekleyen bir Fuar Alanı projesi var. Bunu da Ticaret Odamız ile birlikte, Pendik Belediyemiz'e ihtiyaç çerçevesinde inşallah Pendik'imize kazandıracak adımlarımızı atıyor olacağız." diye belirtti.

"CHP'Lİ İBB YÖNETİMİ PENDİK'İ YOK SAYDI"

CHP'li İBB Yönetiminin AK Partili Pendik İlçe Belediyesi'ni yalnız bıraktığını belirten Murat Kurum, buna rağmen, Pendik Belediyesi'nin, İBB'nin yüzde birini denk gelen bütçesiyle, İBB'den çok daha vizyoner projelere imza attığını vurguladı: "Pendik'imiz CHP'li İBB Yönetimi tarafından yalnız bırakılmasına rağmen, şöyle geriye dönüp baktığınızda, Pendik'te Büyükşehir Belediyesi'nin Pendik'in geleceği adına yaptığı tek bir yatırımdan bahsedemezsiniz. Gelmediler. Görmezden geldiler. Pendik'i yok saydılar. Ama biz ne yaptık? Ahmet Başkanım'la el ele verdik, gece gündüz çalışarak bu ilçenin Büyükşehir'den, yüz kat daha düşük bütçesiyle, inanın, onlardan daha vizyoner, Pendik'in geleceği adına işlere, projelere imza attık. Burada Büyükşehir'in yaptığı işler, emin olun, Pendik Belediyemiz'le bile yarışamaz. Buradaki kıyası görmeniz adına anlatıyorum; bizim bir tane ilçe belediyemiz bile bugün İBB'nin yaptığı hizmetlerden daha fazlasını yapabiliyor." dedi.