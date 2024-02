Murat Kurum duyurdu: Trafik çilesine karşı ilk hamleyi Pendik’te atacağız

20 bin yuvamızın dönüşümü için kapsamlı bir şekilde vatandaşımızla el ele vererek kentsel dönüşümü Pendik'in her mahallesinde başlatmak için gerekli her türlü iradeyi sizlerle birlikte ortaya koyduk. Vatandaşımız yıllardır çektiği mülkiyet sorununu yine kıymetli başkanımla beraber el ele verdik ve süratle çözdük. Her şartta belediyemizin, Pendik'imizin yanında durduk. Biz yine önümüzdeki 5 yılda her zaman, Pendik'imizle, sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte 50 yıl boyunca konuşacağımız çok güzel, çok özel, Pendik için artık çile olmuş, sorun olmuş, problem olmuş sorunları bir bir, inşallah aşacağız." dedi.