Son dakika: AK Parti’nin seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı yükseldi

Son dakika haberi: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti esnasında beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılması sonucu Ebru Güneş D'nin (32) ağır yaralanması sonrası polisin başlattığı çalışmalar devam ediyor. Kaçan şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olay yerindeki çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu silah mermisi kovanı ve 3 adet 9 milimetre çapında kovan bulunurken, 5 araç ve 1 ikametgaha kurşun isabet ettiği tespit edildi.

AK Partili Aziz Yeniay'ın seçim temasları sırasında silahlı saldırı | Video

ARAÇ PLAKASI TAKILMIŞ HALDE BULUNDU

Konuyla ilgili çalışmalarda kiralık olduğu tespit edilen araç Başakşehir Kayaşehir'de ormanlık bir alanda plakası sonradan takılmış vaziyette bulundu. Çok fazla tozlu ve kirli olduğu görülen aracın içerisinde bulunan boş kovanlar incelemeye alınırken olay sırasında araçta bulunan 4 kişinin de kimlikleri tespit edildi.

GÖZALTI SAYISI 23 OLDU

Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri toplamda 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AK Parti seçim bürosu saldırısıyla ilgili flaş gelişme! Olayda kullanılan araç bulundu