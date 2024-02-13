AK Parti'li Aziz Yeniay'a saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 23'e yükseldi | Video 13.02.2024 | 11:09 AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 23'e yükseldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimi kadın ağır yaralanmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganları yakalamak için üst üste operasyonlar gerçekleştirmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ayarı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığını bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildiğini açıklamıştı. 6 şüpheli daha gözaltına alındı Operasyonlarını genişleten emniyet güçleri, 6 şüpheliyi gözaltına alındı.