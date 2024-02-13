AK Parti'li Aziz Yeniay'a saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 23'e yükseldi | Video
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 23'e yükseldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
24:48
Başkan Erdoğan’dan BAE’de tarihi Filistin mesajı | Video 13.02.2024 | 13:10
01:03
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! Gri listeye bir çizik daha | Video 13.02.2024 | 12:44
08:03
CHP’den aday gösterilmeyen belediye başkanı partisinden istifa etti | Video 13.02.2024 | 12:28
01:38
11:09
00:24
Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü | Video 13.02.2024 | 12:14
40:50
MHP lideri Devlet Bahçeli: "İhanetlerle yolumuzu kesemediler" | Video 13.02.2024 | 11:53
01:55
05:32
Hamza Dağ İzmir projelerini açıkladı | Video 13.02.2024 | 10:45
04:45
Ordu Şehir Hastanesi inşaatı yüzde 93'e ulaştı | Video 13.02.2024 | 09:14
02:12
02:12
Kafes-39 operasyonlarında 7 Organize Suç Örgütü çökertildi | Video 13.02.2024 | 09:14
05:11
Halk TV, Berat Albayrak hakkındaki yalan haberine tekzip yayınladı | Video 13.02.2024 | 06:25
07:00
04:55
CHP'de aday belirleme toplantıları 13.02.2024 | 00:51
00:51
Alper Gezeravcı'ya yeni görev: TUA Yönetim Kurulu üyesi oldu 13.02.2024 | 00:49
00:14
Ortaköy’de ahşap bina alev alev yandı! 12.02.2024 | 23:40
00:06
İş makinesinin parçalarını çalmışlardı! Yakalandılar 12.02.2024 | 23:41
03:11
02:11
İstanbul’a giden tur otobüsü kaza yaptı : 1’i ağır 10 turist yaralandı 12.02.2024 | 22:29