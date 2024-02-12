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Haberler Galeri AK Parti seçim bürosu saldırısıyla ilgili flaş gelime! Olayda kullanılan araç bulundu
Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:07

AK Parti seçim bürosu saldırısıyla ilgili flaş gelime! Olayda kullanılan araç bulundu

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu noktaya uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldı. Saldırıda başından yaralanan Ebru Güneş D.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürüyor. Polis olayda kullanılan aracı Başakşehir'de ormanlık bir alanda üzerine plakaları takılmış halde buldu.

Yunus Emre KAVAK
AK Parti seçim bürosu saldırısıyla ilgili flaş gelime! Olayda kullanılan araç bulundu

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti esnasında beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.

AK Parti seçim bürosu saldırısıyla ilgili flaş gelime! Olayda kullanılan araç bulundu

Yapılan saldırı sonucu Ebru Güneş D'nin (32) ağır yaralanması sonrası polisin başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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AK Parti seçim bürosu saldırısıyla ilgili flaş gelime! Olayda kullanılan araç bulundu

Kaçan şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

AK Parti seçim bürosu saldırısıyla ilgili flaş gelime! Olayda kullanılan araç bulundu

Olay yerindeki çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu silah mermisi kovanı ve 3 adet 9 milimetre çapında kovan bulunurken, 5 araç ve 1 ikametgaha kurşun isabet ettiği tespit edildi.

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AK Parti seçim bürosu saldırısıyla ilgili flaş gelime! Olayda kullanılan araç bulundu

ARAÇ PLAKASI TAKILMIŞ HALDE BULUNDU

Konuyla ilgili çalışmalarda kiralık olduğu tespit edilen araç Başakşehir Kayaşehir'de ormanlık bir alanda plakası sonradan takılmış vaziyette bulundu.

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