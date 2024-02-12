Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
11:07
AK Parti seçim bürosu saldırısıyla ilgili flaş gelime! Olayda kullanılan araç bulundu
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu noktaya uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldı. Saldırıda başından yaralanan Ebru Güneş D.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürüyor. Polis olayda kullanılan aracı Başakşehir'de ormanlık bir alanda üzerine plakaları takılmış halde buldu.