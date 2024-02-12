AK Parti seçim bürosu saldırısıyla ilgili flaş gelime! Olayda kullanılan araç bulundu

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti esnasında beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.



