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’da aday yüzme hakem kursu açılacak

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Adana’da aday yüzme hakem kursu açılacak
Türkiye Yüzme Federasyonu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında 'da Aday Yüzme Hakem Kursu açılacak. Kurs başvuruları Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne en geç başvuru tarihlerinin ilk günü saat 08.30'a kadar yapılabilecek. Kursa 18 ile 50 yaş arasında, en az lise mezunu, sağlık durumu hakemlik yapmaya elverişli, ceza kurullarından 3 ay ve daha fazla ceza almamış kişiler katılabilecek. Kursu İzmir bölgesinden uluslararası hakem Cihabir Çulhaoğlu ile Denizli bölgesinden MHK Üyesi Muharrem Öznalbant yönetecek.
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