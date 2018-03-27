Mesaide şoför tatilde şampiyon

Adana
'da otobüs şoförü iki çocuk annesi 37 yaşındaki Eda Ağca direksiyondaki marifetini spordaki başarılarıyla da gösterdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Otobüs Şube Müdürlüğü'nde yıllardır direksiyon sallayan Eda Ağca, küçük yaşlarda merak sardığı masa tenisinde milli takıma girdi, sayısız kupalar ve son olarak da Türkiye şampiyonluğu kazandı. Ağca alkışlanacak bir başarı hikayesinin altına imza attı.
Hemcinsleri farklı mesleklere yönelirken Ağca, şoförlüğü seçti. TIR kullanarak çıktığı yolculuğunu belediye otobüsü koltuğunda sürdürdü. Sabahları otobüsüne binip yolcu taşıyan Eda Ağca, akşamları raketini eline alıp soluğu spor salonunda aldı. Çocukluk hayallerini gerçekleştiren Ağca, "Bana yollarda direksiyon, masa tenisinde de raket sallamak hayat veriyor. Bu yüzden işimde ve sporda başarılıyım" dedi. Adana Büyükşehir Belediyespor'un milli yıldızı, masa tenisinde katıldığı şampiyonalarda onlarca kupa ve madalya kazandı. Spora olan tutkusu yüzünden iş sonrası çocuklarını alıp spor salonuna gitti çocuğunun derslerini spor salonunda yaptırıp antrenmanları yarım bırakmadı. Çok güçlü bir kadın olduğunu söyleyen Ağca, "Sabahları herkes uyurken ben otobüsüme binip yollara düşüyorum. Mesaim bitince de masa tensini oynuyorum" diye konuştu. 'BİR KADIN VE ANNEYİM'
Masa tenisinde son olarak kendi kategorisinde Türkiye şampiyonluğu kazandığını söyleyen Eda Ağca, "Şimdi Kurumlar liginde mücadele ediyorum. Sorumluluğum çok büyük. Bir kadınım, anneyim, onlarca kişinin canı bana emanet ve sporcuyum. Bu yüzden çok çalışmam gerekiyor. Mesai arkadaşlarım bana büyük destek veriyorlar. Hedefim daha çok kupa kazanarak rekorlara imza atmak" şeklinde konuştu.