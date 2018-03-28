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’ten 200 öğrenci 'ye uğurlandı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında kent merkezi ve ilçelerinden gelen 200 öğrenci 'ye uğurlandı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 13:34
Siirt’ten 200 öğrenci Çanakkale'ye uğurlandı

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen uğurlama törenine, Vali Yardımcısı Aziz Onur Aydın, İl Müdürü Fethi Suay, şube müdürleri ve öğrenci velileri katıldı. Proje hakkında bilgi veren Vali Yardımcısı Aziz Onur Aydın, "Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın karşılıklı kaynaşması, bu vatanın her bir köşesindeki değerleri ve güzellikleri anlamaları adına başlatılan proje çerçevesinde, ilimizden 'ye gidecek öğrencilerimizi uğurluyoruz.

Çanakkale'de tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra bu mukaddes toprakları bizlere vatan yapan şühedanın mezarlarını ve oradaki milli ve manevi değerleri ziyaret etme fırsatı bulacaklar" dedi.

Proje kapsamında Siirt il genelinde bin 600 öğrenci Çanakkale'yi gezecek.

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Siirt’ten 200 öğrenci Çanakkale'ye uğurlandı
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