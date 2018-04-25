Firari zanlı balıkçıda yakalandı

Adana
'da lüks bir restoranda çıkan tartışma sonucu 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülen ve 7 aydır aranan Kemal Daş
, Muğla
'nın Bodrum
ilçesinden balık restoranında siparişi geldiği sırada yakalandı. Üzerinden Fatih Aslan adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan Kemal Daş, polisi karşısında görünce "Buraya kadarmış" olduğu öğrenildi. Olay, 11 Eylül 2017 tarihinde gecesi merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunan lüks restoranda meydana geldi. İddiaya göre; Erkan Çoral
(38) restoranını yaklaşık 5 ay önce Kemal Daş'a (56) kiraladı. Kemal Daş ile Erkan Çoral arasında kira bedeli ve hisse devretme yüzünden anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine Çoral adamlarıyla birlikte restorana gelerek Kemal Daş'ı mülkünden çıkarmak istedi. İki grup arasında bir süre sonra silahlı kavga çıktı. 2 KİŞİ ÖLDÜ
Çıkan silahlı çatışmada Murat Sultan ile Orhan Koğan hayatını kaybederken, Erkan Çoral, Serkan Kaplan
ve Ömer Deveci
, çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis, olaya karışan Abdül Mümin Açar
, (47), Sait Yolcu
(39), Çağlar Güneş
(34), Ömer Deveci (34), Gökhan Alp
(34), Erdinç Sevindik
(33), Ali Ergün
ve Serkan Kaplan'ı (35) gözaltına aldı. Durumu ağır olan şüphelilerden Erkan Çoral ve Ömer Karabacak'ın hastanede tedavileri sürerken, Kemal Daş izini kaybettirdi. Sorgularının ardından adliyeye sek edilen şüphelilerden Sait Yolcu, Çağlar Güneş, Gökhan Alp, Erdinç Sevindik, Ali Ergün ve Serkan Kaplan tutuklandı. Ömer Deveci ile Ali Mümin Açar'a adli kontrol şartı uygulandı. 7 ay boyunca firari olan Kemal Daş'ın izini Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ulşatı. Organize polisi, zanlının Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte kimlikte konakladığı otelde tatil yaptığını saptadı. "ADALET YERİNİ BULACAK"
Bu arada zanlı Kemal Daş'ın kızı Dilan Daş, "Babam 2 kişiyi öldürmedi. Adam öldürmeye teşebbüs suçundan mahkemesi sürüyor. Benim babam katil değil. Mahkemede her şey gün yüzüne çakacak. Adalet yerini bulacaktır" dedi. POLİS TURİST OLDU
Bodrum'a giden organize polisi, Kemal Daş'ı takip etmeye başladı. Balıkçıya giden Daş'ın yan masasına kendilerine turist görünümü veren sivil polisler oturdu. Zanlı, siparişi geldiği sırada polis tarafından gözaltına alındı. Üzerinden Fatih Aslan adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan Kemal Daş, Adana'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Daş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.