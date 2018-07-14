Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Denizin ortasındaki 2 bin 400 yıllık kale büyülüyor

Denizin ortasındaki 2 bin 400 yıllık kale büyülüyor

Giriş Tarihi: 14.7.2018
Denizin ortasındaki 2 bin 400 yıllık kale büyülüyor
MERSİN'İN ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kızkalesi'nde denizin yanında doğal güzellikler de göz kamaştırıyor. Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridiyle öne çıkan Doğu Akdeniz'in önemli şehirlerinden 'de kentin simgesi haline gelen Kızkalesi turistleri bekliyor. Erdemli ilçesinde kıyıdan 200 metre uzaklıktaki tarihi Kızkalesi, Türkiye'nin önemli kültür varlıkları arasında yer alıyor. Korikos sahil kalesinin açığındaki küçük adacık üzerinde yer alan ve büyük bölümü ayakta olan, tarihi MÖ 4. yüzyıla kadar uzanan Kızkalesi'nin kuzey ve güney uçları sekiz kuleyle korunuyor. Dış çevre uzunluğu 192 metre olan ve Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından 1448 yılında onarılan Kızkalesi, Mersin turizminin sembolü durumunda. Deniz kalesi dışında bir de bu kaleye aynı paralelde kara kalesi yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin sahillerinin çok özel sahiller olduğunu söyledi. Bugüne kadar bunun kıymetinin yeterince anlaşılmadığını kaydeden Kocamaz, "Hiç olmasa elimizde kalan bölgelerle ilgili biz her türlü desteği vererek Mersin'e, vatandaşlarımıza yakışır hale getirmek istiyoruz. Geçen yıl Kızkalesi'nde mavi bayrağı almıştık. Bu mavi bayraklar her yıl denetlenerek yenileniyor. Bu yıl Kızkalesi'ndeki yenilendi" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizin ortasındaki 2 bin 400 yıllık kale büyülüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN