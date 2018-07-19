Da Silva Hatay’da

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FF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatay
spor, Elazığspor'da forma giyen Brezilya asıllı Bulgar oyuncu Wellington Brito da Silva'yı (Tom) transfer etti. Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren bordo-beyazlı ekip, 32 yaşındaki Tom ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sportif direktör Gökhan Zan, geçen sezon başarılı bir performans sergileyerek 28 maçta 8 gol atan Tom'un Hatayspor'a büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti. SABIR İSTEDİ FUTBOLCUYU
uzun zamandır takip ettiklerini aktaran Zan, "Orta sahanın farklı bölgelerinde etkili olabiliyor. Bu sene ki hedeflerimize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Umarım her iki taraf için de hayırlı olur"
dedi. Transfer çalışmalarının
sıkı bir şekilde sürdüğünü söyleyen
Zan, "Taraftarlarımız sabırlı olsunlar. Emin adımlarla ilerliyoruz. Hatayspor'a yakışan faydalı olacak isimleri kadromuza dahil ediyoruz"
diye konuştu.