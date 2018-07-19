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Da Silva ’da

spor, Elazığspor forması giyen Brezilya asıllı Bulgar oyuncu Wellington Brito da Silva ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018
Da Silva Hatay’da
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden spor, Elazığspor'da forma giyen Brezilya asıllı Bulgar oyuncu Wellington Brito da Silva'yı (Tom) transfer etti. Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren bordo-beyazlı ekip, 32 yaşındaki Tom ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sportif direktör Gökhan Zan, geçen sezon başarılı bir performans sergileyerek 28 maçta 8 gol atan Tom'un Hatayspor'a büyük katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

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FUTBOLCUYU uzun zamandır takip ettiklerini aktaran Zan, "Orta sahanın farklı bölgelerinde etkili olabiliyor. Bu sene ki hedeflerimize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Umarım her iki taraf için de hayırlı olur" dedi. Transfer çalışmalarının sıkı bir şekilde sürdüğünü söyleyen Zan, "Taraftarlarımız sabırlı olsunlar. Emin adımlarla ilerliyoruz. Hatayspor'a yakışan faydalı olacak isimleri kadromuza dahil ediyoruz" diye konuştu.
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Da Silva Hatay’da
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