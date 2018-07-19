Kayıp uzman çavuş her yerde aranıyor

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Kadirli ilçesinde, ormanlık alanda otomobilinin içerisinde kimlikleri ve cüzdanı bulunan Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan 24 yaşındaki uzman çavuş Mahmut Çaplı'yı arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçeye bağlı Taputepesi mevkiinde terk edilmiş bir otomobil gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmada otomobilin Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan uzman çavuş Mahmut Çaplı'ya ait olduğu tespit edildi. Uzman çavuş için otomobilin bulunduğu ormanlık alan içerisinde arama çalışması başlatıldı.