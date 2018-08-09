Annelere, ‘Çocuk istismarını önleme’ semineri düzenlendi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, çocuk istismarını önleme ve çocukların korunmasına yönelik annelere eğitim semineri düzenledi. Saçaklızade Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen seminerde Uzman Sosyolog Mukaddes Yeter, çocukların istismardan korunması için annelere önemli bilgiler aktarıldı. Yeter, annelerden gelen soruları da yanıtladı. Seminer hakkında açıklama yapan Kütüphaneler Şube Müdürü Hakan Ceren, "Annelere verilen eğitim seminerinde çocuk istismarının önüne geçilmesi ve çocukların korunması konuları işlendi. Anneler oldukça memnun oldular. Her hafta farklı bir kütüphanemizde farklı konularda bilgilendirme ve eğitim seminerlerimiz devam ediyor" diye konuştu.