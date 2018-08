Prof. Dr. Demirtaş: Her şeyin azı yarar, çoğu zarar

ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda görevli Kalp Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Demirtaş, Kurban Bayramı'nda et tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini, aksi takdirde ciddi sağlık problemleriyle karşılaşılabileceğini söyledi. Demirtaş, ^"Her şeyin azı yarar, çoğu zarar" dedi.

YAĞLI ET TÜKETMEMELİLER

Prof. Dr. Mustafa Demirtaş, özellikle koroner arter ve damar tıkanıklığı hastalarının yağlı et tüketmemeliler gerektiğini, etin yağının hastalığı tetikleyebileceğini belirtti. Demirtaş, "Kalp yetmezliği olan hastaların ise aşırı et tüketmemeleri lazım. Ayrıca bu hastaların eti tuzsuz tüketmesi mühim bir konu" dedi.

SINIRLARI ZORLAMAMAK

Sağlıklı beslenmenin püf noktasının her gıdayı kararında tüketip aşırıya kaçmamak olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mustafa Demirtaş, "Benim sloganım şu; 'Her şeyin azı yarar, çoğu zarar.' Yani aynen atalarımızın dediği gibi. Asıl önemli olan insanın ne yediği değil, kendisini yiyip yemediğidir. Yani yemek yerken sınırları zorlamak, ne yersek yiyelim sağlımızı olumsuz etkileyecektir" dedi. Demirtaş, "Kurban etinin hazmının kolay olması için bekletilerek yenmesi daha uygundur. Bu durum herhangi bir hastalığı olmayan insanlar için de geçerli. Özellikle mide hastalığı olan insanların eti kavurma ya da kızartma şeklinde değil, ızgara şeklinde tüketmeleri gerekir. Daha çok haşlanmış ya da ızgara tercih edilmelidir. Böbrek hastalarında ise aşırı protein tüketimi fonksiyonları bozabilir" dedi.