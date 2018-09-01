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bıkan cemaat caminin kapısına zincir vurdu

Giriş Tarihi: 1.9.2018
Hırsızlıktan bıkan cemaat caminin kapısına zincir vurdu
'TE bir camide abdest alınan şadırvanın muslukları ile vatandaşların ayakkabıları sürekli çalınınca cemaat, çareyi caminin kapılarını zincirle bağlamakta buldu. Şehitkamil ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi Hazreti Aişe Camii'nde bulunan şadırvandaki musluklar ve cemaatin ayakkabıları sürekli çalınmaya başladı. bıkan cemaat çareyi caminin kapısına zincir vurmakta buldu. Hazreti Aişe Cami Kalkındırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hanifi Demir, caminin değişik zamanlarda musluklarının çalındığını ve kapılarının patlatıldığını belirterek, "Bizler cami cemaati ve mahalleli olarak olmaması gereken bir şey yaptık. Kapılarını zincirledik çünkü camide ısıtıcılar klimalar gibi değerli eşyalar var. Bundan dolayı çıktığımız zaman kapıları kapatıyoruz. Madde bağımlısı gençler camiye zarar vermeye başladılar. Cemaatimizin ayakkabıları da çalınıyordu" diye konuştu.
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Hırsızlıktan bıkan cemaat caminin kapısına zincir vurdu
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