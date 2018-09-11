Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
KAHRAMANMARAŞ'IN Afşin ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik sında 5 kişi yaralandı. Kaza Hüyüklü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bülent Yavuz (41) kullandığı 06 TRM 68 plakalı otomobil ile seyir halinde iken Mustafa Gedik'in (36) idaresindeki 46 D 7301 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada sürülerle birlikte otomobilde bulunan Hülya Yavuz (32), Çağrı Yavuz (10) ve Miray Yavuz (5) yaralandı. Yaralılar, Afşin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN