Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'IN
Afşin ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kaza
sında 5 kişi yaralandı. Kaza Hüyüklü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bülent Yavuz (41) kullandığı 06 TRM 68 plakalı otomobil ile seyir halinde iken Mustafa Gedik'in (36) idaresindeki 46 D 7301 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada sürülerle birlikte otomobilde bulunan Hülya Yavuz (32), Çağrı Yavuz (10) ve Miray Yavuz (5) yaralandı. Yaralılar, Afşin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.