HKÜ’den girişimcilere 200 bin TL hibe

Eğitim -öğretim faaliyetlerine ilaveten üniversite- sanayi işbirliği ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi
(HKÜ), ekonomik büyüme ve kalkınmanın itici gücü olan girişimcilikte de önemli projeleri hayata geçiriyor. Kuluçka Merkezinde akademisyen ve öğrencilere ait katma değer oluşturma potansiyeli yüksek, nitelikli iş fikirlerinin hayata geçirilmesini sağlayan HKÜ'nün TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş olarak düzenlediği SmartBigg programı başladı. İKİ YILDA TAMAMLANACAK
HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Üniversite olarak büyük önem verdiğimiz girişimcilik alanında hayata geçirdiğimiz son proje kapsamında HKÜ, 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği (BiGG) Programının 1. aşama faaliyetlerini yürütecek Uygulayıcı Kuruluş olmuştur. 2 yılda tamamlanacak Proje kapsamında teknoloji odaklı, yenilikçi ve kreatif fikirleri olan ancak hayata geçirmek için desteğe ihtiyacı bulunan girişimcilere, Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) Kuluçka Merkezinde ofis ve altyapı gibi fiziki imkanların yanı sıra eğitim ve mentörlük desteği verilecektir" dedi.
Rektör Yılmaz, hibe ile şirketlerini kurmak isteyenlerin TÜBİTAK'a başvurabileceğini belirterek, "Üüniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren KALİTTO tarafından başvuruların alınması, iş fikirlerinin değerlendirilmesi ve değerlendirilme sonucu uygun bulunan iş fikirlerinin iş planına dönüşme sürecinde girişimcilere ön kuluçka ve hızlandırma hizmetleri verilecektir. İş planı hazırlama, iş modeli oluşturma, fikri mülkiyet hakları, şirket kurma, iş hukuku gibi eğitimler ile mentörlük faaliyetlerinin ardından girişimciler 200 bin TL hibe alarak şirketlerini kurmak için KALİTTO aracılığıyla TÜBİTAK'a başvurabilecekler" dedi.