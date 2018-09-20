Çok sesli gençlik ve çocuk korosu korist seçmeleri

ADANA'NIN
kültür ve sanat hayatının gelişmesine 19 yıldır hizmet veren "Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Çoksesli Gençlik ve Çocuk Korosu" 20. Sezonunda yeni yeteneklerini arıyor. Her yıl yaptığı sınavlarla bugüne kadar 2 binden fazla çocuğa müzik sevgisini ve bilgisini aşılayan koro, konservatuvar ve güzel sanatlar liselerine kazandırdığı çok sayıda çocukla adından söz ettiriyor. "Güzel Bir Yaşam Sanatla Başlar" felsefesiyle yola çıkan koro 22-23 Eylül'de ÇDSO
binasında yeni seçmelerini yapacak. ÇDSO Koro Eray İnal, 7-25 yaş arası tüm çocuklara ve gençlere sanatı sevdirecek ve kültür seviyelerini yükselteceklerini, güzel sanatlar lisesi ve konservatuvar sınavlarına hazırlayacaklarını söyledi.