Etiketi okuyamadı firmayı uyardı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fırsatçılara mücadele talimatın ardından valiler harekete geçti. Adana
Valisi Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla Vali Yardımcısı Mehmet Seyman'ın başkanlığında Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde zabıta, vergi denetim uzmanlarında oluşan 20 kişilik ekip marketleri ve toptancıları gezerek denetim yaptı. GÖZLÜKLE BİLE ZOR OKUNUYOR
Vali Yardımcısı Mehmet Sayer ve Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ile beraberindeki denetim ekipleri, etiketlerdeki fiyatlardan, yerli üretim logosuna kadar her şeyi titizlikle inceledi. Vali Yardımcısı Seyman, özellikle etiketlerin üzerlerine yazılan fiyatların gözlükle bile zor görüldüğünü ve en kısa zamanda değiştirilmesi konusunda işletme yetkililerine talimat verdi. PARA CEZASI UYGULANACAK
Denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Seyman, "Esnaf, firma ve işletmeler Ticaret Bakanlığı'nca tespit edilen şekil, logo veya işaret şartlarına mutlaka uymak zorunda. Ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin karışıklığa sebep vermeyecek şekilde kullanılması, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına uyacak. Tedbirlere uymayan esnaf, firma ve işletmelere işlem yapılarak, para cezası uygulanacak" dedi.