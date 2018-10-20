150 kilo eroin ele geçirildi

BUGÜN NELER OLDU

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol girişinde durdurduğu bir TIR'da yaptığı aramada 150 kilo 650 gram eroin ele geçirdi. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Narkotik köpekleri ile yapılan aramada Tır'ın gizli bölümlerine gizlenmiş ve Ortadoğu ülkelerinden getirilerek Avrupa ülkelerine sevk edileceği değerlendirilen 280 paket halinde toplam 150 kilo 650 gram eroin ele geçirildi. Sürücü B.B gözaltına alınırken, eroinin değerinin yaklaşık 7,5 milyon TL olduğu bildirildi.