Melih ABİ: Yağmur ızgarası kondu artık su birikintisi olmayacak

Çukurova ilçesinde su biriken yolu yazdık.

Yol Müdürlüğü yetkilileri 85096 nolu sokakta altı yapı çalışması olduğunu belirtti.

Yetkililer yolun oturması için beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Su akarı devreye sokuldu.

Birkaç gün içinde de yola asfalt dökülecek.

Ne diyelim.

Hayırlı olsun.

Vatandaş hizmet bekliyor.

Elbette alt yapı çalışmaları önemli.

Ama sonrası da önemli.

Kış günü insanları mağdur etmemek lazım.

***

Kaldırımları yayalara ne zaman vereceğiz



BUNLARDAN nasıl kurtuluruz bilmem.

Adam yine aracını kaldırım girişine, hatta engelli yayalar için yapılan yürüme yolu kapatacak şekilde koymuş.

Yaya nereden geçecek!

Bari yol kenarına koysaydın.

Orada park serbest gibi görünüyor.

Diğer araçlarda yol kenarına koymuş.

Sen neden böyle kaldırıma park ettin Görmüyor musun?

Ceza yiyince ah vah başlıyor.

Senin araban yüzünden insanlar yolda yürüyor.