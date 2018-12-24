Düziçi’nde arkeolojik kazı çalışmaları

BUGÜN NELER OLDU

OsmaniyeValisi Ömer Faruk Coşkun, arkeolojik kazı alanını yerinde inceledi. Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı ve Belediye Başkanı Ökkeş Namlı tarafından karşılanan Vali Coşkun ilk olarak mozaiklerin bulunduğu arkeolojik kazı alanını gezdi. Arkeolog Utku Arınç, Vali Coşkun'a verdiği bilgilerde; çalışmaların Osmaniye Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında, Düziçi Belediyesi finansörlüğünde yürütüldüğünü, bu çalışmalar neticesinde bölge tarihine ışık tutacak önemli materyallere ulaşıldığını kaydetti. Yaklaşık 1600 yıl öncesi Bizans dönemine ait mozaiklerin bulunduğu 1895 metrekarelik kazı alanının yaklaşık 400 metrekaresinde oldukça nitelikli mozaik süslemelerine rastlanıldığını belirten Utku Arınç, alanda yapılan arkeolojik kazılar neticesinde ortaya çıkarılan hamam vaftizhane, kilise ve latrina 'tuvalet' gibi mekanların tabanının mozaik süslemeleri ile döşenmiş olduğunu ve ekseriyetle bu figürleri Anadolu Parsı, köpek, boğa, ceylan, keklik, içki kapları, asma yaprakları, üzüm salkımları gibi çok renkli motifler oluşturduğunu söyledi.