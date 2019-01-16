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Çakır’dan en alttakine dek aynı seviye!

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Dölkeleş, “Hakem eğitiminin tabandan tavana aynı olması için çalışıyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 16.1.2019
Çakır’dan en alttakine dek aynı seviye!
TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Bedri Dölkeleş, hakem eğitiminin tabandan tavana aynı olması için çalıştıklarını belirterek, "Bu, standardın sağlanması açısından önemlidir. Cüneyt Çakır'a ne anlatılıyorsa tüm hakemlerimize de o anlatılıyor" dedi. Merkez Hakem Kurulu tarafından Osmaniye'de bölgesel hakemlere yönelik atletik test ve kış semineri düzenlendi. Dölkeleş seminer ve testlere B ve C klasman, bölgesel hakem, kadın bölgesel hakem ile yardımcı hakemlerin katıldığını ve büyük çoğunluğunun başarılı olduğunu söyledi. Dölkeleş, "76 hakem arkadaşımız farklı illerden gelerek atletizm testine tabi tutuldu. Burada başarılı olanlar ikinci ve üçüncü ligler ile bölgesel amatör liglerde görev alacaklar. Tüm hakemlerin aynı standartta yetiştirilmesine ve aynı seviyede eğitim almasına yönelik çalışmalar sürüyor" diye konuştu.
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Çakır’dan en alttakine dek aynı seviye!
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