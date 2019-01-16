Çakır’dan en alttakine dek aynı seviye!

BUGÜN NELER OLDU

FF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Bedri Dölkeleş, hakem eğitiminin tabandan tavana aynı olması için çalıştıklarını belirterek,dedi. Merkez Hakem Kurulu tarafından Osmaniye'de bölgesel hakemlere yönelik atletik test ve kış semineri düzenlendi. Dölkeleş seminer ve testlere B ve C klasman, bölgesel hakem, kadın bölgesel hakem ile yardımcı hakemlerin katıldığını ve büyük çoğunluğunun başarılı olduğunu söyledi. Dölkeleş, "76 hakem arkadaşımız farklı illerden gelerek atletizm testine tabi tutuldu. Burada başarılı olanlar ikinci ve üçüncü ligler ile bölgesel amatör liglerde görev alacaklar.diye konuştu.