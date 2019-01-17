Melih ABİ: Kaldırımlar yetmedi yollar da işgal altında

BUGÜN NELER OLDU

Kaldırım işgalleri yol işgaline döndü.Türkmenbaşı Bulvarı rahat.Yoğun trafiğe rağmen akış var.Ama burası gittikçe daralıyor.Hatta yol tek yöne dönüşüyor.Denizli Mahallesi eskiden ara mahalleydi.Trafik çok olmadığı için sorun yoktu.Artık burası da sıkıştı.Zabıtanın el atması şart oldu.Çünkü esnaf dükkanı yola taşıdı.Kaldırımı zaten işgal etmişti.Karakolun duvarından faydalanan esnaflar da var.Duvarı sıfırladıkları yetmiyor, yola çıkıntı yapmışlar.Arabalar da iki şeridi parkla işgal etmiş.İnsanlar işine hastaneye güçlükle ulaşıyor.Hem karakol duvarının sağı ve solunun boş olması gerekli değil mi?Güvenlik zafiyeti yaratmıyor mu?Anlatabildim mi derdimi?bölgemiz halkı da yaşıyor.Adana Mersin Hatay merkezleri yağmurdan nasibini aldı.Yüksek yerlerde ise kar var.Geceler buzlu yollarla mücadele eden az değil.Adana'da saatte 100 kilometreyi bulan rüzgar ve şiddetli yağmur insanları korkuttu.Bir çok evi su bastı.Vatandaş perişan oldu.Yağışlara dikkat.İnşallah büyük bir sorunla karşı karşıya kalmayız.