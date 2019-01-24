Kıbrıs’ın en büyük ikinci kütüphanesi inşasına başlandı

BUGÜN NELER OLDU

metrekare büyüklüğünde, 6 konferans salonuna sahip Girne Üniversitesi Büyük Kütüphanesi'nin yılsonuna tamamlanması planlandı. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane'nden sonra Kıbrıs'ın ikinci en büyük kütüphanesi olacak olan 6 bin metrekare büyüklüğündeki Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane'nin inşasına başlandı. Kütüphanenin 2019 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Girne Üniversitesi kampüsünde, modern görünümü ve imkanlarıyla bir çok ihtiyaca cevap verebilecek şekilde tasarlanan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane'nin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesinde gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunacak bir merkez olacağı belirtildi. Son teknoloji ile donatılacak olan kütüphanede, 500 kişilik çok amaçlı salon, 3 adet 160 kişilik, 1 adet 130 kişilik ve 1 adet ise 150 kişilik toplamda 6 konferans salonu bulunuyor. Öğrencilerin kitap okuyup rahatça ders çalışabilecekleri ortama sahip olacak olan kütüphanede, okuma salonları, bireysel ve grup çalışma odaları, özel çalışma salonları, Elektronik Kaynaklar Araştırma Salonu, Süreli Yayınlar Okuma Bölümü ve arşiv bulunacak.