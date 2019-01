Down sendromlular sahneye hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'tedown sendromluların aileleriyle birlikte yer aldığı koro, ülke genelinde konser vermeye hazırlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi, kentteki down sendromluların rehabilitasyonuna katkı sağlamak amacıyla koro oluşturdu. Çocuklarıyla birlikte ailelerin de sosyal hayata katılmaları hedefiyle down sendromluların korosuna, çocukların anneleri de dahil edildi. Canlı müzik eşliğinde çocuklarıyla beraber şarkılar söyleyen, ritm tutup zaman zaman dans eden anneler, çocuklarıyla konser vermeye hazırlanıyor. Belediye ekiplerinin girişimleriyle konserlerin daha sonra Türkiye'nin farklı illerinde de verilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, engellilere her zaman destek verdiklerini belirtti. Koro sayesinde güzel sonuçlar elde ettiklerini, gelecek süreçte de bir mehteran takımı oluşturacaklarını anlatan Çelebi, "Böylelikle meleklerimiz aileleriyle konser vermekle kalmayıp, kentimize gelen devlet erkanını da karşılayacaklar" dedi. Çelebi, bazı konularda çözüm alabilmek için tek taraflı değil diğer unsurlarıyla beraber ilerlemek gerektiğini ifade etti.