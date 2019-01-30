Yedi Güzel Adam Edebiyatta sona gelindi

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Kahramanmaraş'taNecip Fazıl ekolüyle bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından oluşan "Yedi Güzel Adam"ın yolunun kesiştiği 169 yıllık tarihi lisenin edebiyat müzesine dönüştürülmesi için yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde 1850'li yıllarda inşa edilen tarihi Maraş Lisesi, yaklaşık 80 yıl farklı eğitim kurumlarına ev sahipliği yaptı. 1950'li yıllarda bir neslin yetişmesini sağlayan şairler ve düşünce adamlarından oluşan "Yedi Güzel Adam"ın yolunun kesiştiği mekan, "Necip Fazıl ekolü"nü de gelecek nesillere aktaracak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince restorasyonu tamamlanma aşamasına gelen tarihi bina, yaklaşık 3 yıllık dönüşümün ardından Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olarak hizmet verecek. Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılının kutlanacağı 12 Şubat'ta açılması planlanan müze, edebiyatseverlerin hizmetine sunulacak. Türkiye edebiyatına damga vuran Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören'in isimleri, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde yaşatılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle tarihi lisenin büyükşehir belediyesine tahsis edildiğini söyledi.