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’da rüzgarı

Giriş Tarihi: 10.2.2019
Adana’da Muay Thai rüzgarı
Adana'da, 6 ülkeden 14 sporcunun mücadele ettiği Muay Thai Şampiyonası'nda başarılı olan sporcular, ödüllendirildi. Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya halk büyük ilgi gösterdi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve kent protokolünün izlediği şampiyonada Türkiye, Almanya, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Portekiz'den 14 sporcu, ringde kıyasıya mücadele etti. 7 klasmanda gerçekleşen müsabakalarda başarılı olan sporculara kupaları, kent protokolü tarafından verildi.
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Adana’da Muay Thai rüzgarı
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