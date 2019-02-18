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Şüphelinin attığı poşette bulundu

’DA polisin kovalamaca sonucu yakaladığı şüphelinin kaçarken attığı poşetten 6 el yapımı () çıktı.

Giriş Tarihi: 18.2.2019
Şüphelinin attığı poşette EYP bulundu
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphelendikleri B.U'yu durdurmak istedi. Polislerin "Dur" ihtarı üzerine koşarak kaçmaya başlayan şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. B.U'nun kaçtığı güzergahta arama yapan ekipler, park halindeki dolmuşun altında şüpheli tarafından atıldığı belirlenen poşette 6 EYP ele geçirdi. Terör örgütü PKK adına çeşitli eylemlerde bulunduğu tespit edilen B.U. gözaltına alındı. Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü'ndeki incelemede ise el yapımı patlayıcıların üzerinde M.D'ye ait parmak izlerine rastlandı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda M.D. de gözaltına alındı. Gözaltındaki iki şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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Şüphelinin attığı poşette EYP bulundu
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