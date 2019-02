Arın rekor kırdı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a gelen her teknik direktörün gönderilmesinin ardındangözü ile bakılan altyapı sorumlusu Eyüp Arın, turuncu-beyaz renklere hayat vermeye devam ediyor. Coşkun Demirbakan'ın ardından yine apar topar tesislere davet edilen Arın, sezon sonuna kadar Adanaspor'un yeni teknik direktörü oldu.göreve gelir gelmez ilk röportajını SABAH'a verdi.diye konuşan tecrübeli teknik adam, 24 yılda Adanaspor'un her kademesinde görev aldığını ifade ederek,dedi.A takımın başına her geçtiğinde kendisine 'Nöbetçi Hoca' yakıştırması yapıldığını, bunun kendisini rahatsız etmediğini söyleyen Arın, "Adanaspor bizim her şeyimiz. Bu tür yakıştırmalara hiçbir zaman takılmadım" dedi. Davet geldiğinde hiç düşünmeden görevi kabul ettiğini de vurgulayan Arın, bugün saat 13:00'da Boluspor karşısına çıkacak.Takımda eksiklerin olduğunu ifade eden Eyüp Arın, "Menisküs ameliyatı olan Goran, sakatlıkları süren Göksu, Abdülkadir, Diniz ve Enes Akyol kadroda yer almayacak. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz. Ancak sahaya 11 kişi çıkacağız ve Adana'ya mutlu dönmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.'Ailem' dediği Adanaspor ile zorlu bir yolculuğa çıktıklarını ifade eden Eyüp Arın, "Kulüp Başkanımız Bayram Akgül Adanaspor için büyük bir şans. Kendisi bu takım için zamanını harcıyor, emek veriyor. Onu bu yolda yalnız bırakamam" dedi. Bugün saat 13.30'da Boluspor ile deplasmanda oynanacak maça değinen Arın, "İlk sınavımızdan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.