Çukurova ‘SÜRPRIZ’ istemiyor

BUGÜN NELER OLDU

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında bugün saat 16.30'daile deplasmanda karşılaşacak ligin yenilgisiz tek takımı, galibiyet serisini 30 maça çıkarmak istiyor.bu sezon'nda çıktıkları 10, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de oynadıkları 19 maçtan galibiyetle ayrılarak 29 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıklarını anımsattı. Ligde ve Avrupa'da yollarınaparolasıyla devam ettiklerini aktaran Torun, ligin 20. haftasında pazar günü deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'la yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti. Torun, teknik heyet ve sporcuların morallerinin yerinde olduğunu belirterek,dedi.