Çukurova ‘SÜRPRIZ’ istemiyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında bugün saat 16.30'da Hatay Büyükşehir Belediyespor
ile deplasmanda karşılaşacak ligin yenilgisiz tek takımı Çukurova Basketbol
, galibiyet serisini 30 maça çıkarmak istiyor. Genel Koordinatör Volkan Torun,
bu sezon FIBA Avrupa Kupası
'nda çıktıkları 10, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de oynadıkları 19 maçtan galibiyetle ayrılarak 29 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıklarını anımsattı. Ligde ve Avrupa'da yollarına "şampiyonluk"
parolasıyla devam ettiklerini aktaran Torun, ligin 20. haftasında pazar günü deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'la yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti. Torun, teknik heyet ve sporcuların morallerinin yerinde olduğunu belirterek, "Her 2 kulvarda da şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. Hatay Büyükşehir'i yenerek ligde ve Avrupa'daki galibiyet serimizi 30 maça çıkarmayı hedefliyoruz"
dedi.