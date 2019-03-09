Özülkü: CHP taban değil tavan partisi

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın tanınmış işadamlarından ve siyasetçi Bülent Özülkü, CHP'nin taban değil, tavan partisi olduğunu söyledi. Sosyal demokrat bir insan olduğunu ifade eden Özülkü, "CHP halktan, işçiden, köylüden, memurdan uzaklaşan bir parti. Türkiye geneline baktığınızda oylarını tabandan değil tavandan almaktadır. Bugün Türkiye'de AK Parti'nin yanında kurulabilecek merkez sağdaki bir partinin CHP'nin oylarını yüzde 10 unun altına düşürecektir" dedi.CHP'nin adaylarının Adana'yı yönetemeyeceğini dile getiren Bülent Özülkü," Verdikleri sözlerin hiç biri yerine getirememişlerdir. Adana herkesi çok iyi biliyor. Özellikle güney mahallelerinde Arap ve Kürt toplumlarına imar düzenlemesi ve sosyal alanlar yapmadığını görmekteyiz. Bugüne kadar seçim arenalarında konuştukları hiçbir eylemi hayata geçirememişlerdir" diye konuştu. Adanalıların 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı adaylarına oy vermesi ve muhalefet belediyeciliğinden kurtulması gerektiğine dikkat çeken Özülkü, "Sayın Hüseyin Sözlü 5 yıldır Adana'ya hizmet vermekte. Tabii Adana'da geçmişteki 40-50 yılını toparlaması ve çözümlemesi mümkün değil. 5 yıl AR-GE projeleriyle geçtiğini düşünüyorum. Yine Sözlü'nün çok güzel çalışmalar hazırladığını görüyorum. Sözlü ikinci 5 yılda hem tecrübesini konuşturarak hem iktidarın nimetlerini Adana'ya taşıyarak yatırımlarına hız verecektir" dedi.AK Parti'nin Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni'nin projelerinin ilçeye bir canlılık ve renk getireceğini vurgulayan Özülkü, "Fikret Yeni'nin projeleri gerçekten çok güzel. Kazandığı taktirde Seyhan belediye başkanlığında son derece iyi bir yönetim ve iyi bir yatırmalara vesile olacaktır. Tecrübesi ve deneyimi ile Adana kazanacaktır" şeklinde konuştu.