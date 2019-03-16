‘Söz’ün son kadını: Bedia hanım alkış aldı

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YakınDoğu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından çekilen Kıbrıs'ın ilk Türk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli'nin hayatının ele alındığı "Söz'ün Son Kadını: Bedia Hanım" belgeseli İzmir'de gösterildi. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap tarafından hazırlanan belgesel gösterimi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve EKOKAM işbirliğinde düzenlenen etkinlikte gösterildi. Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap belgesel gösterimi sonrasında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Söz Gazetesi'ni götüren Vedia, Bedia, Beria Okan kardeşlerin hayatından bahsetti. Doç. Dr. Kasap, kardeşlerin iyi bir eğitim aldığını da ifade ederek, bu noktada anneleri İffet Hanım'ın önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Doç. Dr. Kasap, "İffet Hanım bu süreçte, ileriyi gören ve çağdaş kadınlar yetiştiren bir yapıya sahipti. Perde gerisinde çok önemli bir kadındı. Modern, eğitiminin önemine inanan, kızlarını gazeteci olma yönünde güçlendiren bir kadındı" diye konuştu.