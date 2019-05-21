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Engellilerin askerlik sevinci

KAMİL CÖMERTLER Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019
Engellilerin askerlik sevinci
DÜNYA Engelliler Haftası nedeniyle Anamur Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende Anamur Engelliler Derneği üyelerinden bir grup askeri kıyafet giydi. Törene Anamur Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Anamur Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Hikmet Narcı, engelli gençlerin aileleri katıldı. Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, "Engelli gençlerimiz yılda sadece bu gün değil, 365 gün boyunca hatırlanması gerekmektedir. 'Her Türk Asker Doğar' sözünün doğruluğuna bu günkü törende şahit oluyoruz. Askerlik görevini yerine getiren bu evlatlarımızı ve ailelerini yürekten kutluyorum" dedi.
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Engellilerin askerlik sevinci
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