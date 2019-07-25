İkinci etaba tam puan

Yeni sezon kamp hazırlıklarını Bolu Abant'ta sürdüren Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Adanaspor, ilk hazırlık maçında 2.Lig takımlarından Bakspor'u 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Eyüp Arın; Goran, Sedar, Evren, İhsan, Enes, Serhat, Boubacar Diallo, Anıl, Dino Peter, Douglas Owori ve Eren ilk 11'i ile sahaya çıktı. Arın; Özer, Özkan, Marvin, Bagayoko, Mert, Şahin, Cafer ve İbrahim'e de forma şansı verdi. Turuncu-beyazlı ekibin denemeye aldığı Nijeryalı golcü Dino Peter attığı iki golle dikkatleri üzerine çekti. Teknik patron Arın, Bakspor karşısında Peter dışında denemeye aldıkları Douglas Owori ve Boubacar Diallo'ya da şans vererek oyuncuları yakından izledi. Takım dün sabah yaptığı antrenman sonrası ikinci etabı tamamladı. Futbolcularına iki gün izin veren teknik adam Arın, 27 Temmuz cumartesi günü 3.etap kamp çalışmalarına Bolu Termal Hotel'de start vereceklerini belirtti.

UTKU ADANASPOR'DA

GÜÇLÜ bir kadro kurmak isteyen Adanaspor, geçen sezon Almanya 4.Lig'inde Lüneburger forması giyen Utku Şen ile anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki forvet oyuncusunun takımdan ayrılmasını istemeyen Alman ekibi, oyuncuyu maddi ve manevi olarak ikna edemediği öğrenildi. Artık Almanya'da futbol hayatına devam etmeyeceğini belirten Utku, Adanaspor ile anlaşırken turuncubeyazlı ekibin 27 Temmuz'daki kampına katılacağı öğrenildi.



EYÜP ARIN: DAHA ZORLU GEÇECEK

TEKNIK patron Eyüp Arın kampın istediği seviyede devam ettiğini belirterek, "İlk iki etabı tamamladık. Bundan sonraki süreç daha zorlu ve ağır geçecek. Çünkü ardından lig maratonuna başlayacağız. Eksiklerimizi en kısa sürede tamamlayıp yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Denemeye aldığımız üç oyuncuyla ilgili olarak kararları birkaç güne kadar vermeyi planlıyorum" şeklinde konuştu