Alleben canlandırılacak

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 70'li yıllara kadar kentin en önemli sosyal yaşam merkezi olan Alleben deresini yeniden kent yaşamının önemli bir parçası haline getirmek için proje hazırladı. "Alleben'i İnsanlarla Buluşturma" adı verilen projeyi Avrupa Birliği yüzde 100 hibe kapsamına aldı. Derenin bin 350 metrelik kısmını içine alan 200 bin metrekarelik alanda su oyunları ve dinlenme noktalarının da olacağı projede insanlar suyun içinde gezebilecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, "Alleben'i İnsanlarla Buluşturma Projesi tasdik edilerek, Avrupa Birliği yüzde yüz hibe kapsamına alındı. Çok yüksek maliyetli bu proje, hibeyle yapılacak ama Başkan Fatma Şahin, tedbiri elden bırakmıyor. Başkan, 'bir süre daha bekleyelim eğer hibe kaynağı olmazsa biz buna kendi imkânlarımızla başka formüllerle başlayalım' talimatı verdi. Birkaç ay daha bekleyeceğiz, kaynak gelmezse de biz başka formüllerle işe başlayacağız" dedi. Sönmezler, "Proje kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile SANKO AVM arasında kalan bin 350 metre uzunluğundaki yaklaşık 200 bin metrekarelik alanda Alleben Deresi'nden tertemiz su akacak. Mevcut ağaçların tamamı korunacağı gibi yeni ağaçlar, bitkiler ve mevsimlik çiçekler ekilecek. Sinevizyon gösterileri yapmaya müsait 1000 metreküp hacimli açık su deposu ve paket arıtma ünitesi yapılacak" diye konuştu. İnsanların akan sura girebileceği bir sistem oluşturacaklarını söyleyen Sönmezler, "Dere ve diğer sulu alanlardaki derinlik, herhangi bir risk taşımayacak. Geçmişteki Hıdırellez ruhunun yaşatacağı bir havuzla tarihi livas ve gannelere vurgu yapan çeşmeler bulunacak. bin 350 metrelik dere güzergahı boyunca yapılacak 13 adet kaskat yapısı suya hareket kazandıracak, küçük adacıklar ve havuzlar doğal dere yatağı görüntüsü verecek. Çeşitli su oyunlarının bulunduğu bölümlerde çocuklar ve büyümeyen çocuklar sıcak günlerde serinliğin ve suyun keyfini çıkaracak. Gaziantepliler bölgedeki yeşil alanlarda, suyun kenarında ve suyun içinde hem oyun oynama, dinlenme ve eğlenme imkânı bulacak" dedi.