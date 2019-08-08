Gençler oyunculuk hayallerine kavuştu

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Mersin'deToroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bir taraftan kendi oyuncularını yetiştirirken bir taraftan da gençleri konservatuvar sınavlarına hazırlıyor. Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Topuz tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde verilen derslerde başarılı olarak Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu kadrosuna dahil olan 3 öğrenci, konservatuvar sınavlarına girmek için gün sayıyor. Torsolar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, profesyonel tiyatrocu olma hayallerine ulaşmak için konservatuvar sınavlarına girecek olan Azize Kaya, Emre İnce ve Serhat Arslan, Toroslar Belediyesi Şehir Tiyatrosu Oyunculuk Sınıfında aldıkları derslerle kendilerini geliştirdiklerini ifade ederek, kendilerine bu imkanı veren Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.