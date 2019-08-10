Erhan Özmen: 35 eylem planı ile yüzümüzü dijitalleşmeye dönüyoruz

BUGÜN NELER OLDU

"Faiz indi! Ya bundan sonra?" Başlıklı yazımda Kredi faizlerinin düşüşünde kamu bankalarının öncü olacağını belirtmiştim, nitekim öyle oldu. Kamu bankalarının yaptığı faiz indirimi sonrasında, ilk iki günde 13 binden fazla kişi toplam 2,1 milyar liranın üzerinde konut kredisine başvurdu. Özellikle konut sektörüne gelen bu hareketlilik zincirleme bir şekilde diğer sektörleri de hareketlendirecektir. Ancak piyasalarda tam bir hareketlenme için faiz indirimine özel bankaların da destek vermesi gerekiyor. Yine aynı yazımda toparlanmanın ve sürdürülebilir refah ekonomisine geçişin tek başına faiz indirimi ile olmayacağına da dikkat çekmiştim. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu(YOİKK) toplantısında da bu durumu destekleyen 35 eylem planı çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu 35 eylemin iş dünyası temsilcilerimizin ve kamu kuruluşlarımızın, özel sektöre iş yapma kolaylığı sağlayacak ve bürokrasiyi azaltıp yatırım ortamına olumlu katkı yapacağını açıkladı. Belirlenen adımlardan dijitalleşmenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkısı ile ilgili birkaç adımı paylaşmak istiyorum. •İhracatçı ve yatırımcılara sağlanan tüm teşvik ve destekler birbiriyle uyumlu ve tamamlayıcı şekilde dijital Türkiye altyapısına entegre edilecek •Tapu işlerinde ihtiyaç duyulan emlak rayiç bilgileri kurumlar arasında elektronik paylaşıma açılarak, yatırımcıların rayiç bedel yazısı temin etme yükümlülüğü kaldırılacaktır. Bu hizmetten sadece yatırımcılar değil tüm vatandaş da faydalanacak. •İmza sirküsü verme zorunluluğu ilgili kurum kuruluşların MERSİS'le entegrasyonunun sağlanmasıyla kaldırılacak. •Yatırım yeri tespitine yönelik merkezi veri bankası oluşturulacak ve tek merkezden yatırımcılar bu verilere ulaşabilecek. Düşünsenize bir yatırım yapacaksınız, yapacağınız işin niteliğine uygun nerede ne tür teşvik destek olduğunu araştırırken harcadığınız eforu yatırımınıza harcamıyorsunuzdur. Yine yasal işlemleri yürütürken kafanızda deli sorular takılıp durur… Mesela, Yıl olmuş 2019, çağ olmuş dijitalleşme. Hala ben neden her kuruma ayrı ayrı imza sirküsü veriyorum dersiniz? Halbu ki noterden çıkarınca ilgili kurumların kullanımına sunulmalı. Tek tuşla Çin'den bir adet saç tokası alıyorum ama bana ait bilgilere ülkemin kurumları tek tuşla ulaşamıyor mu? Neyse ki artık ulaşabilecekler…