Hedefim birincilik

Mersin'de güreş eğitimi alan ve Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 45 kiloda kendinden yaşça büyüklerle mücadele ederek dünya üçüncülüğü elde eden 15 yaşındaki Tolga Özbek, başarı çıtasını yükseltmek için ara vermeden çalışıyor. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 29 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli formayla mücadele eden Tolga, erkekler serbest stilde 45 kiloda dünya üçüncüsü oldu.

BÜYÜK BIR GURURDU

En son yapılan dünya şampiyonasına iyi bir şekilde hazırlandığını aktaran Tolga, "Dünya şampiyonasına ilk kez gittim ve benim için çok güzel bir deneyim oldu. Müsabakalara doktor raporuyla çıkıp, kendimden büyüklerle güreştim ve dünya 3.sü oldum. Mücadele etmek bile benim için çok büyük bir gururdu. Şampiyonluk için mindere çıktım ama olmadı. Çok iyi bir şekilde hazırlanıp, önümüzdeki yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarında birinci olup altın almak istiyorum" dedi.